Беларусь готова развивать экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям - Лукашенко

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Александр Лукашенко.

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