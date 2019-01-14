Беларусь готова развивать экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям - Лукашенко

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Александр Лукашенко.
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