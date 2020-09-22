Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный - Лукашенко

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты готовы строить космодром Восточный. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и Президент (России. - Прим. БЕЛТА) меня просил посмотреть. Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусская строительная отрасль конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости. "Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы", - заявил он.

Делегация Приморского края прибыла с визитом в Беларусь 19 сентября. Российский губернатор встретился с премьер-министром Беларуси, главой Минсельхозпрода, а также со своим могилевским коллегой. Делегация Приморья посетила белорусские машиностроительные и продовольственные предприятия, провела переговоры с их руководством.-0-