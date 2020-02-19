Беларусь хочет принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров в Каире с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт", - сказал Александр Лукашенко.

Этому вопросу стороны уделили особое внимание во время переговоров.

Президент выразил уверенность, что первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества и совместная выставка научных и промышленных достижений, которые проходят в эти дни в Каире, придадут дополнительный импульс сотрудничеству между странами.-0-