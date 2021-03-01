Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении дополнения в межправительственное соглашение с Арменией о взаимных безвизовых поездках граждан. Соответствующий указ глава государства подписал 1 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предлагается освободить граждан одной стороны, временно пребывающих на территории другой стороны, от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в течение 30 дней с даты въезда. По истечении данного срока эти лица должны зарегистрироваться.

Александр Лукашенко уполномочил Министерство иностранных дел на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности.-0-