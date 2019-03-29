Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле - Лукашенко

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Позвольте мне еще раз официально во Дворце Независимости, символе независимости нашего государства, приветствовать вас. Вы для нас всегда желанный гость. Вы никогда не боялись приезжать в Беларусь, и мы это очень ценим", - заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что у белорусско-австрийского сотрудничества есть хорошая историческая основа. Однако результаты экономического взаимодействия могли бы быть выше: за прошлый год товарооборот между странами составил чуть более $170 млн. "Это меньше, чем вы инвестируете в нашу страну, - заметил он. - Нам надо наращивать двустороннее сотрудничество. А оно прежде всего выражается в торговле, в товарообороте между нашими странами".

Глава государства добавил, что корни отношений двух стран уходят еще во времена Советского Союза, когда ведущие австрийские компании строили в Беларуси крупные предприятия. "Эти предприятия и сегодня являются, можно сказать, одними из лучших", - констатировал Александр Лукашенко.

"Мы всегда приветствуем ваши инвестиции в Беларуси. Если у ваших крупных компаний есть интересы (а вы об этом говорили), я готов лично с руководителем любой компании, которую вы обозначите, вести диалог по совместному производству тех товаров, которые вы сочтете нужными", - заверил Президент.

Ранее Себастьян Курц дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии - в 2015 и 2017 годах.

Товарооборот Беларуси с Австрией в 2018 году составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - изделия из недрагоценных металлов, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают инвестиционные товары (в основном машины и оборудование), лекарства, вакцины. Экспорт услуг в Австрию (78% приходится на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн.

Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено $296,7 млн инвестиций. Ведется проработка новых инвестпроектов с участием компаний "Кроноспан", "А1 Телеком Австрия Групп" и "Ленцинг" (производство вискозного шпательного волокна) на общую сумму свыше $500 млн.

В Беларуси зарегистрировано 83 предприятия с австрийским капиталом (48 совместных предприятий и 35 иностранных), а также 20 представительств австрийских организаций. В Австрии работают представительство ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и три торговые компании - "Белмет Хандельсгезельшафт" и "РМЗ Фертрибсгезельшафт" (обе с участием ОАО "БМЗ"), "СолТрэйд" (ОАО "Беларуськалий").

Договорно-правовая база между Беларусью и Австрией насчитывает 16 соглашений.-0-