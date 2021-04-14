14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с журналистами после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, во время переговоров 13 и 14 апреля стороны провели обстоятельную ревизию отношений. Был подтвержден стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном и констатировано отсутствие проблем или расхождений во мнениях по международной повестке дня.

"Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу", - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что в последнее время страны заметно продвинулись в отношениях.

Во время переговоров много внимания было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации. Речь идет о трансфере технологий и открытии в Азербайджане новых совместных предприятий: для создания необходимых производств и новых рабочих мест. "Мы готовы подставить свое плечо и сделать это ответственно", - заявил Президент.

Большой потенциал для кооперационных связей белорусская сторона видит в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме, образовании. Хорошие перспективы видятся для углубления взаимодействия в научно-технической и военно-промышленной сферах.

Стороны также проанализировали, как развивается пандемическая ситуация в мире. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси начинается массовая вакцинация населения, для этих целей будут использоваться созданные в стране по российским технологиям препараты. Однако весь объем произведенных вакцин Беларусь потребить не сможет, поэтому их готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. "Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева в Беларусь, добавив, что некоторые пункты программы его визита уже были намечены. "Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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