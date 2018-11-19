Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран. Этот факт отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации. "Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения - МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собраны более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества - совместному освоению рынков третьих стран", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов. "Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент", - уверен белорусский лидер.

По словам Президента, также есть перспективы по таким направлениям, как поставка и сборка в Азербайджане электробусов, лифтов, зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники. "Мы ждем, когда вы откажетесь от американских и немецких комбайнов. Эта практика для нас знакома: как только такой комбайн выходит из строя - надо платить столько же за запчасти и прочее. Поэтому мы когда-то были вынуждены принять решение о производстве собственных комбайнов, и не ошиблись. Думаю, что мы еще победим и в этом секторе. И мы готовы создать совместное производство этой техники у вас и работать больше даже на третьи страны", - заявил Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства высказался и за расширение контактов в аграрной сфере, увеличение взаимных поставок продовольствия. "Наша молочная, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия пользуются спросом у азербайджанского потребителя. Международная торговля - это дорога с двусторонним движением. Поэтому есть заинтересованность в увеличении присутствия ваших товаров на белорусском рынке", - сказал Президент.

В этой связи он отметил работу в Беларуси Торгового дома Азербайджана: "Это - будущее. И перспектива развития этой сети - переход в областные центры".

Александр Лукашенко отметил, что соответствующую продукцию из Азербайджана покупают не только граждане Беларуси. "Здесь огромное движение в связи с украинскими событиями. Все потоки пошли через Беларусь. Огромный спрос на азербайджанскую продукцию. Тем более азербайджанцы лучше всех умеют торговать. Нам надо учиться у вас, как это делать", - сказал Президент.

Он приветствовал открытие в Минске в прошлом году Торгового дома Азербайджана и подчеркнул, что данному проекту оказывается максимальное содействие, белорусская сторона намерена далее поддерживать предложения, направленные на сбалансированный рост товарооборота.

Перспективным глава государства считает и создание совместных предприятий в фармацевтике, а также координацию усилий в сферах информационно-коммуникационных технологий, науки и культуры. "Мы настроены продолжать подготовку кадров для Азербайджана (в нужном для вас объеме по любым специальностям), в том числе обучение ваших спасателей в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси", - заверил Александр Лукашенко.

"Традиционно тесные и активные двусторонние контакты поддерживаются между сотрудниками правоохранительных структур, органов социальной защиты, агрокомплекса, сфер связи и информатизации", - продолжил белорусский лидер.

Он также поблагодарил Азербайджан за сотрудничество с Дирекцией II Европейских игр, помощь и поддержку в вопросах организации состязаний в 2019 году.-0-

Лукашенко - Алиеву: Беларусь вас ждала "Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат", - сказал глава белорусского государства.

Транспортная сфера будет одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью - Алиев По словам главы азербайджанского государства, все направления сотрудничества между странами демонстрируют хорошие результаты, а каждая встреча двух лидеров дает толчок развитию отношений и ведет к реализации конкретных проектов.

Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты "Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут", - Президент Азербайджана Ильхам Алиев.