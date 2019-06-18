18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле. Эта тема была затронута сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза. Но, как мы с вами только что констатировали, это не соответствует имеющемуся потенциалу. Мы можем гораздо больше, и у нас есть все возможности выйти на более высокие показатели", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, стороны во время переговоров в узком составе условились устранить барьеры в торговле. "Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет", - добавил глава государства.

Для увеличения объемов продукции совместного производства, отметил Президент, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. "То же самое, мы договорились с Президентом, сделаем и мы со своей стороны", - заверил Александр Лукашенко.

Белорусская сторона рассчитывает вместе с Египтом создавать продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках. "Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру", - подчеркнул Президент. Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.-0-