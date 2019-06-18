18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет намерены создавать совместные продукты для стран Африки и Евразии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потенциал сотрудничества у наших стран большой. Беларусь входит в Евразийский экономический союз. Египет является участником многих интеграционных объединений, прежде всего в Африке. Нам есть что предложить этому региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их реализации как в Африке, так и в Евразии", - считает Александр Лукашенко.

В последнее время страны приступили к выполнению нескольких совместных проектов в области производства автотехники, тракторов, погрузчиков, сельскохозяйственного оборудования, зернохранилищ, теплиц. Ученые Беларуси и Египта сотрудничают в сферах наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения, аэрокосмических технологий.

"Рассчитываем, что результаты этой совместной работы в ближайшее время найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве, в области обеспечения безопасности Беларуси и Египта, - отметил Президент. - Мы поделились опытом создания высокотехнологичных тепличных комплексов, производства детского питания, ржаного хлеба, утилизации отходов, создания беспилотных летательных аппаратов, внедрения электронного правительства".

Египетские представители также ознакомились с белорусскими технологиями противодействия киберугрозам и обеспечения безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий, в том числе в рамках подготовки к II Европейским играм. Белорусские специалисты провели учебный курс в области дизайна и производства мебели для египетских коллег.

"Все это сделано за два с небольшим года. Уверен, если мы будем продвигаться вперед такими же темпами, с таким же решительным настроем и настойчивостью, то в ближайшее время будет запущено еще больше совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, безопасности", - заявил глава государства.

Во время переговоров Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились, что наряду с укреплением политических отношений, расширением взаимодействия в международных организациях страны будут и дальше развивать белорусско-египетское торгово-экономическое сотрудничество, выводить его на новый, более высокий, качественный и результативный уровень.-0-