Беларусь и Египет создадут комиссию по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу

Александра Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси во время подписания документов

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире подписан пакет документов, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди них межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Между министерствами иностранных дел заключен меморандум о взаимодействии. Он предполагает создание совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел.

Еще один меморандум о взаимодействии подписан между Национальным банком Беларуси и Центральным банком Египта.

Как пояснил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу создавалась для углубления всестороннего сотрудничества между странами. "Это не означает, что комиссия будет подменять собой те институты, которые уже созданы: и рабочие группы, и комиссию по торгово-экономическому взаимодействию. Она будет анализировать ситуацию в комплексе и предпринимать все для того, чтобы договоренности претворялись в жизнь", - подчеркнул министр.

По его словам, совместная комиссия высокого уровня должна будет "заставить все министерства и ведомства обеих стран работать в тесном взаимодействии, чтобы не возникали какие-то бюрократические препоны и трудности".-0-

Фото Николая Петрова