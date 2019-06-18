Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество - Лукашенко

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматривает эту страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте. "Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского союза", - заявил Александр Лукашенко. Он также поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси и египетский народ с успешным завершением политических преобразований и отметил достижения в социально-экономической стабилизации, борьбе с международным терроризмом.

"Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей - это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет - это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира", - резюмировал Президент.-0-

Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: хорошее начало, но не предел "Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Должен сказать, что мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле "За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, стороны условились устранить барьеры в торговле.

Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Египтом в образовании и туризме Александр Лукашенко заметил, что эта область напрямую связана с молодежью, развитием ее потенциала, спортивных и творческих способностей, пропагандой здорового образа жизни.

От компьютерных игр до электробусов - что Беларусь готова производить совместно с Египтом Глава государства отметил, что современная и развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

Беларусь и Египет работают над увеличением локализации на совместных производствах "Конечно, мы хотели бы быть успешными на арабском рынке. И сегодня Египет, как одна из авторитетнейших стран арабского мира, позиционирует себя как ворота на рынок Африки и арабского мира", - заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Беларусь стремится укреплять отношения с Египтом на принципах равноправия и доверия - Лукашенко "Египет был и остается для нас важным и надежным партнером в Африке и на Ближнем Востоке, - заявил Александр Лукашенко. - Наша страна стремится укреплять отношения с официальным Каиром на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия".

Беларусь и Египет намерены создавать совместные продукты для стран Африки и Евразии "Потенциал сотрудничества у наших стран большой. Беларусь входит в Евразийский экономический союз. Египет является участником многих интеграционных объединений, прежде всего в Африке", - считает Александр Лукашенко.

Лукашенко наградил Президента Египта орденом Дружбы народов Церемония вручения награды египетскому лидеру состоялась после завершения переговоров глав государства и подписания пакета международных документов.

Президент Египта подтвердил готовность расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратил внимание на особый характер отношений, сложившихся между странами и получивших дополнительный импульс во время визита белорусского лидера в Египет в 2017 году.

Минсельхозпрод рассчитывает на рост поставок белорусской продукции АПК на рынок Египта Глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько рассказал, что сотрудничество с Египтом идет как по линии торговли продуктами, так и взаимодействия в области различных технологий.

Беларусь и Египет согласовывают программу реализации образовательных проектов "У нас еще с 1998 года действует межправительственное соглашение в области образования. Оно требует определенной ревизии. Необходимо посмотреть, что изменилось, и мы уже работаем в этом направлении, - сказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы Помимо дорожной карты в присутствии президентов подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики между Министерством образования Беларуси и Министерством молодежи и спорта Египта.