Беларусь и Пакистан намерены развивать отношения на принципах доверия и взаимной выгоды

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Минск и Исламабад сумели построить устойчивый фундамент сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, создали условия для эффективного диалога белорусских и пакистанских деловых кругов.

"Убежден, что дружественные отношения между нашими странами будут и в дальнейшем расширяться на принципах доверия и взаимной выгоды в интересах обоих народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Пакистана крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем пакистанцам - мира и благополучия.-0-