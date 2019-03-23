Беларусь и Пакистан намерены развивать отношения на принципах доверия и взаимной выгоды

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана, сообщили БЕЛТА в
Глава государства отметил, что Минск и Исламабад сумели построить устойчивый фундамент сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, создали условия для эффективного диалога белорусских и пакистанских деловых кругов.
"Убежден, что дружественные отношения между нашими странами будут и в дальнейшем расширяться на принципах доверия и взаимной выгоды в интересах обоих народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Пакистана крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем пакистанцам - мира и благополучия.-0-
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