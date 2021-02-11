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11 февраля 2021, 12:56

Беларусь и Россия осенью проведут военные учения "Запад-2021"

Фото из архива
Фото из архива
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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия осенью проведут военные учения "Запад-2021". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заверил, что Беларусь продолжит уделять особое внимание развитию Вооруженных Сил. "У нас одна из лучших армий в регионе, и это признают наши соперники. Но этот статус надо поддерживать боевой подготовкой, своевременным обновлением вооружений, военной техники, модернизацией военной инфраструктуры", - отметил он.

По словам Президента, продолжится также военное и военно-техническое сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ. "Укреплять обороноспособность страны нас вынуждает накал военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе. Конкретно - у наших границ", - сказал Александр Лукашенко. Ведь, по его словам, в Польше, странах Балтии на постоянной основе находятся многонациональные силы НАТО, каждый год проводятся десятки военных учений с отработкой переброски больших контингентов войск с американского континента в Европу. Несколько недель назад в Польше даже проводили зимние штабные учения, во время которых моделировали на компьютерах будущую войну НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси. "Используя эти учения и тот гвалт, который поднялся прежде всего в Польше, они мотивируют дополнительные ассигнования на развитие своей армии в Польше и войск НАТО", - заметил белорусский лидер.

"А мы в этом году осенью проведем совместное с Россией военное учение "Запад-2021", в основном в Беларуси, на белорусских полигонах", - рассказал Президент.-0-

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

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военная служба Лукашенко Россия сотрудничество
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