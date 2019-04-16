16 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот до $1,5 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили сегодня журналистам по итогам переговоров в Анкаре, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Турции напомнил, что в 2016 году стороны поставили задачу достичь уровня товарооборота в $1 млрд. В прошлом году страны немного не дотянули до этой отметки, он составил $984 млн. "Мы решили еще больше поработать над этим вопросом и увеличить товарооборот до $1,5 млрд. Турция и Беларусь имеют такой потенциал", - уверен Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Лукашенко согласился, что нынешний уровень товарооборота не соответствует потенциалу белорусско-турецких отношений. "Когда мы принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах. Я пообещал Президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях - будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги", - подчеркнул глава государства.

За два года после визита Президента Турции в Беларусь взаимный товарооборот вырос на 20%. "Это очень хороший прирост, но цифры не соответствуют потенциалу двух государств. Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года", - заявил Александр Лукашенко.-0-