Беларусь и Украина задумались над совместным проведением Олимпийских игр

4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Украина могут вместе бороться за проведение крупных международных соревнований. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что не так давно Минск принимал II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа - США. В этих соревнованиях активное участие принимали и украинские атлеты, причем довольно успешно: например, на Европейских играх они стали третьими в общекомандном зачете.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - сказал Александр Лукашенко.

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