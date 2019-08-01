Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту двусторонних отношений

1 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает корреспондент БЕЛТА.
Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Они условились, что продолжат использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Предполагается закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС.
Президенты позитивно оценили активный диалог между парламентами двух стран, назвали плодотворной деятельность совместной межправительственной комиссии, а также отметили положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения товарооборота. Стороны выразили заинтересованность в расширении прямых межрегиональных связей и договорились наращивать сотрудничество в различных сферах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2588 BYN
|2.256 BYN
|2.26 BYN
|USD
|2.0443 BYN
|2.042 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.2054 BYN
|3.194 BYN
|3.208 BYN