Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту двусторонних отношений

1 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Они условились, что продолжат использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Предполагается закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС.

Президенты позитивно оценили активный диалог между парламентами двух стран, назвали плодотворной деятельность совместной межправительственной комиссии, а также отметили положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения товарооборота. Стороны выразили заинтересованность в расширении прямых межрегиональных связей и договорились наращивать сотрудничество в различных сферах.-0-