1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности", - сказал Александр Лукашенко.

Поступательно, по его словам, развивается диалог между странами и в гуманитарной отрасли. В прошлом году с успехом прошли Дни Беларуси в Узбекистане, а накануне визита Шавката Мирзиёева свое творчество в Минске представили узбекские мастера искусств. "В области науки и образования имеется значительный потенциал для обмена опытом, обучения, стажировок специалистов, реализации совместных проектов", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что подписанный по итогам переговоров внушительный пакет документов призван существенно укрепить сотрудничество между странами, прежде всего деловое и региональное, а также расширить возможности взаимодействия в сферах инвестиций, информации, образования и охраны окружающей среды.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами и намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества. Он также поблагодарил Президента Узбекистана за его личный вклад в развитие двусторонних отношений. "Не было бы вашей воли, мы бы телепались на том же уровне, что и двадцать пять лет назад. Ваша воля, решительность сделать Узбекистан процветающей страной не только в Центральной Азии, но и в мире дали нам надежды на это сотрудничество", - заявил белорусский лидер.-0-