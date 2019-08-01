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Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения - Лукашенко

Президент 01.08.2019 | 10:53
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент подчеркнул, что товарооборот между странами (почти $160 млн за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. Беларусь и Узбекистан, уверен он, обладают гораздо большими возможностями.

Главы государств накануне провели встречу в государственной резиденции "Заславль". Александр Лукашенко немного приоткрыл занавес этих неформальных переговоров: "Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что более половины времени уделили нашим отношениям и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. К нашему удивлению, обнаружили абсолютно схожие тенденции: вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны наши преимущества и наши проблемы. Этому мы вчера уделили большое внимание в наших переговорах".

Лукашенко и Мирзиёев провели под Минском неформальную встречу и обменялись подаркамиЛукашенко и Мирзиёев провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками
Президенты пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.

Александр Лукашенко отметил, что фишкой визита Президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. Кроме того, перед визитом узбекского лидера в Минске был установлен бюст поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои.

"Все это придает очень серьезные грани вашему визиту в Беларусь. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров, - это главное. Наше дело - открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять наши решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси", - добавил Президент.

Во время встречи главы государств планируют обсудить не только успехи в развитии двустороннего сотрудничества, но и имеющиеся недостатки. "Нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить. Мы можем решить любые вопросы взаимно. Наши экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Все, что мы производим, нужно в Узбекистане. Все, что вы производите, необходимо нам. В той промышленной и сельскохозяйственной революции, которую вы начали в Узбекистане, мы, я думаю, будем не лишними и свое место найдем", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - МирзиёевБеларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит Президента Узбекистана в Беларусь, и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран.

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Теги
Беларусь, Лукашенко, Узбекистан
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