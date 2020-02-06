6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. "Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Сергей Румас.

Как сообщалось, накануне визита в Сочи Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о работе энергетического комплекса страны. "Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал глава государства. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время".

Президент поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное - поступательный рост доходов всех слоев населения. "Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому что этот год - год экзаменов", - добавил он.

Александр Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал глава государства.-0-