14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Н.Е.Савченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины", - отметил Александр Лукашенко.

В стране также рассматривают возможность производства российской вакцины и ее закупку для вакцинации групп риска. По словам главы государства, возможно, придется пойти по трем этим путям.

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