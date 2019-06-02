Беларусь надеется на продолжение продуктивного диалога с Италией - Лукашенко

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Италия имеют хорошие традиции дружеских и конструктивных отношений, которые существенно углубились и приобрели дополнительную ценность в последние годы.

"Сегодня нет объективных препятствий для еще большей активизации двусторонних контактов между нашими странами в разнообразных сферах от промышленности и сельского хозяйства до науки, технологий, образования и туризма. Очень надеюсь на продолжение продуктивного диалога с Вами, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Серджио Маттарелле здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а дружественному итальянскому народу - мира и благополучия.-0-