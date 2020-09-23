Беларусь намерена сохранить свою миротворческую миссию - Лукашенко

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство намерено сохранить свою миротворческую миссию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как любое сильное государство, останется открытой и дружелюбной. "На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию", - подчеркнул он.

По словам Президента, такие подходы восприняты белорусским народом, соответствуют его укладу, образу жизни и ценностным ориентирам. "И сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, так же станем донором стабильности, как и были до сих пор", - добавил глава государства.-0-