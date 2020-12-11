Беларусь настаивает на необходимости усилить полномочия ЕЭК

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномочия Евразийской экономической комиссии необходимо усиливать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нами инициирована работа по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока немного. О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в Суд ЕАЭС по спорным вопросам?" - спросил Александр Лукашенко.

Говоря об итогах работы ЕАЭС в этом году, Президент отметил, что, несмотря на сложности, обусловленные пандемией, была продолжена работа по активизации сотрудничества с международными организациями. Проведены мероприятия в рамках соглашений о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном. Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией.

"В рамках цифровой повестки формируется система соответствующих транспортных коридоров, обеспечивается взаимодействие в сферах промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, содействие трудоустройству и занятости граждан государств - членов ЕАЭС", - добавил глава государства.

Не все из обозначенного в программе белорусского председательства удалось выполнить в силу объективных обстоятельств, отметил Александр Лукашенко. Часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако Президент убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году. По его словам, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому сегодня будут переданы права страны - председателя в органах союза на 2021 год.-0-