Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Грузией - Лукашенко

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За прошедшую четверть века диалог наших стран приобрел высокую степень доверия. Белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой", - говорится в поздравлении.

Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Грузией на благо народов. "Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов", - уверен Президент.

Александр Лукашенко пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья, счастья и добра, а братскому народу Грузии - мира и процветания.-0-