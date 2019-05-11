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Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии НПЗ - Лукашенко

Президент 11.05.2019 | 12:00
Фото из архива
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, - сказал Президент. - За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает".

Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика. "Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на НПЗ, а сейчас мы считаем убытки", - пояснил Александр Лукашенко. Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования. "Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", - отметил Президент.

При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. "Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, - прокомментировал глава государства. - И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины".

Александр Лукашенко напомнил, что по его распоряжению Беларусь планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода "Дружба" (на нем насчитывается порядка 10-12 аварийных участков). Однако начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит. "И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести", - подчеркнул Президент.

"Мы приостановили всякие ремонты, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Беларусь в Западную Европу. Россия не может полностью заменить эту артерию. Некоторые говорят: да мы через Ленинград будем поставлять… Никто никому не запрещает. Но такие объемы невозможно поставить. И во что это обойдется? Никто не говорит, что мы закроем транзит. Нам тоже это выгодно", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с Президентом России не обсуждался. Тем не менее Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба. "Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - уверен глав государства.

Тема поступления в нефтепровод загрязненной нефти затрагивалась во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине. "Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко, - сказал белорусский лидер. - Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (что редко бывает) для разборок. И надо сказать, что Бортников (директор ФСБ Александр Бортников. - Прим. БЕЛТА) со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить".

Президент подчеркнул, что Беларусь не намерена спекулировать на произошедшем или увязывать вопрос компенсации с урегулированием ситуации вокруг налогового маневра России и его последствий для республики. "Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они (в России. - Прим. БЕЛТА) разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже чистая нефть. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища, - пояснил Александр Лукашенко. - Ее нужно отсюда россиянам вывозить, или мы найдем какой-то другой вариант использования этой нефти. Эпопея для Беларуси, я так понимаю, подходит к концу, но для Европы она еще продолжается".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что, по версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн российских рублей. Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.-0-

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Теги
Лукашенко, нефтепереработка, нефть
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