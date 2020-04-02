Беларусь не отказывается от договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях

2 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью МТРК "Мир", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Владимир Перцов

Отвечая на вопрос, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов, Александр Лукашенко начал с главного: "У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский".

"И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? - пояснил свою позицию Александр Лукашенко. - Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия. - Прим. БЕЛТА) ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?"

Он еще раз подчеркнул, что белорусская сторона ни от чего не отказывается, и напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом. "Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", - сказал белорусский лидер.

"Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип - равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, - равные условия для людей", - считает Президент Беларуси.

Владимир Перцов

Александр Лукашенко заявил, что если России надо было что-то предпринять, то следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. "Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы "друг познается в беде"? - отметил глава государства.

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