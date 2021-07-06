Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет - Лукашенко

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать суверенитет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем, да и причин для этого и даже повода нет. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что именно такими принципами в работе должны руководствоваться все участники совещания.-0-