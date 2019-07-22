Беларусь не видит препятствий для усиления политического диалога с ЕС и готова к этому - Лукашенко

22 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил большой вклад Андреа Викторин в развитие отношений между Беларусью и Европейским союзом, подчеркнув, что последние годы они развиваются наиболее эффективно. "Я вам благодарен от имени белорусского народа за этот промежуток времени, который вы отработали и который был весьма позитивен в наших отношениях с Евросоюзом, - сказал Президент. - Я очень надеюсь, что на замену вам приедет достойный человек. Я хочу пожелать вам всяческих успехов в Армении. Это дружественная Беларуси страна, в чем-то очень похожая, поэтому вам легко будет войти в курс дела в Армении. И не забывайте, что четыре года - это все-таки определенный срок в вашей жизни, и он связан с Беларусью. Мы всегда будем рады видеть вас, тем более для вас визы не нужны".

Отдельную благодарность Александр Лукашенко высказал за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает проектам в Беларуси, в том числе по развитию инфраструктуры. "Это нужно будет не только белорусам, но и европейцам", - подчеркнул он.

Андреа Викторин в свою очередь добавила, что за последние несколько лет Беларуси и Европейскому союзу удалось построить доверительные отношения друг с другом. "Между нами происходит открытый диалог как по политическим темам, так и по экономическим, а также по специфическим, отдельным вопросам, таким как торговля, таможенные вопросы и так далее", - отметила она.

Как сообщалось, в июле на должность главы представительства ЕС в Беларуси был выдвинут начальник управления России Европейской службы внешних действий Дирк Шубель. Андреа Викторин направится представлять интересы Евросоюза в Армению.-0-

Лукашенко рассчитывает на содействие ЕС стабилизации ситуации в Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на содействие Европейского союза стабилизации ситуации в Украине. Об этом глава государства заявил на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

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