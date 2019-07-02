Беларусь организует для детей из Польши и Японии отдых и оздоровление в "Зубренке"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 37 детей из Польши и 36 - из Японии. Для этого из резервного фонда Президента Республики Беларусь выделяются денежные средства в размере более Br168,4 тыс. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Приглашение детей из зарубежных стран способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в социальной сфере, а также укреплению позитивного имиджа Беларуси.

Отдых в нашей стране детей из Японии организуется ежегодно начиная с 2012 года. Для оздоровления в Беларусь приезжают юные жители тех районов Японии, которые пострадали от стихийных бедствий в 2011 году. Дети из Польши впервые летом этого года приглашаются на отдых и оздоровление, организованные белорусской стороной.

Зарубежные гости смогут воспользоваться санаторно-оздоровительными услугами на базе лагеря "Зубренок", посетить экскурсионные, культурные, спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.-0-