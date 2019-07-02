Беларусь организует для детей из Польши и Японии отдых и оздоровление в "Зубренке"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 37 детей из Польши и 36 - из Японии. Для этого из резервного фонда Президента Республики Беларусь выделяются денежные средства в размере более Br168,4 тыс. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Приглашение детей из зарубежных стран способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в социальной сфере, а также укреплению позитивного имиджа Беларуси.
Отдых в нашей стране детей из Японии организуется ежегодно начиная с 2012 года. Для оздоровления в Беларусь приезжают юные жители тех районов Японии, которые пострадали от стихийных бедствий в 2011 году. Дети из Польши впервые летом этого года приглашаются на отдых и оздоровление, организованные белорусской стороной.
Зарубежные гости смогут воспользоваться санаторно-оздоровительными услугами на базе лагеря "Зубренок", посетить экскурсионные, культурные, спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN