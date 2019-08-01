Беларусь организует отдых и оздоровление в "Зубренке" для 92 детей из Китая

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного фонда Президента Республики Беларусь выделяется около Br387 тыс. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Финансовые средства выделены в целях реализации меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.
Традиционно в программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра "Зубренок" и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.
Взаимное приглашение детей будет способствовать существенному углублению сотрудничества стран в социально-гуманитарной сфере. Это станет еще одним значимым мероприятием в рамках Года образования Беларуси в Китае.-0-
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