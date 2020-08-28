28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. Об этом договорились президенты двух стран, рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. - Прим. БЕЛТА) произвел эту вакцину. Я ему (Президенту России. - Прим. БЕЛТА) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, с Россией уже многие страны заключили договоры на закупку вакцины, когда начнется ее массовое производство после третьего этапа испытаний. "Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства, - заявил белорусский лидер. - Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин".

В целом глава государства убежден, что в России произвели хорошую вакцину.

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