1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня в Ереване на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства рассчитывает, что его предстоящий визит в Казахстан положит начало новому этапу в двустороннем сотрудничестве. "Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция, она и нам о многом говорит. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси с большим вниманием следят за работой Касым-Жомарта Токаева и его становлением на президентском посту, хотя опыта политику не занимать. "Это большая ценность, что нам не надо начинать с нуля: мы уже знаем немного друг о друге и встречались до того, как вы начали работать Президентом", - заметил он.

Президенты во время встречи отметили, что мировая торговля в будущем испытает кризис, для многих стран наступят непростые времена. "Но вместе мы их преодолеем с наименьшими потерями. Мы на это нацелены", - заявил белорусский лидер.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что давно наблюдает за работой Александра Лукашенко, назвав главу белорусского государства "самым опытным" на пространстве ЕАЭС. "Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами (без всякого преувеличения и красного словца) носят стратегический характер", - подчеркнул Президент. Он добавил, что в Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет.-0-