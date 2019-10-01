Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы. Предлагаем Евразийскому банку развития подключиться к этому направлению. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем контуре", - считает Президент.

Страны ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка "Сегодня мы утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства позитивно оценил развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами, в том числе разработку временного соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном, которое вступит в силу в октябре, и пакета соглашений с Сингапуром.

"Ваши страны для нас являются очень значимыми партнерами, а потенциал для наращивания экономических связей огромен. Закрепив режим преференций, важно подтолкнуть бизнес и правительства к более планомерному взаимодействию", - обратился Александр Лукашенко к присутствующим на заседании Президенту Ирана и премьер-министру Сингапура.

Президент также с удовлетворением отметил готовность к заключению договора о свободной торговле с Сербией и напомнил, что в октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. В июне ЕАЭС и КНР, чтобы ускорить прохождение грузов через свои границы, договорились обмениваться предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через свои таможни.

"Комиссии стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным", - считает глава белорусского государства.

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Александр Лукашенко также заметил, что серьезно активизировалось взаимодействие ЕАЭС с Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. По мнению главы государства, у интеграционных объединений есть общие интересы в сферах транспорта, промышленной кооперации, цифровизации.-0-

ЕАЭС доказал свою жизнеспособность и крепнет из года в год - Пашинян Евразийский экономический союз за время существования доказал свою жизнеспособность и крепнет из года в год. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

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