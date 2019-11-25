Беларусь предлагает Калининградской области вместе собирать электробусы

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова организовать сборку электробусов в Калининградской области. Этот проект Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сегодня на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области", - заметил Президент.
По его мнению, можно расширить парк пассажирской техники области за счет современного экологичного транспорта - электробусов "Белкоммунмаш". "Готовы организовать совместную сборку этой техники в вашем регионе", - предложил Александр Лукашенко.
Делегация Калининградской области сегодня перед встречей с главой государства посетила предприятие "Белкоммунмаш". Ее представители побывали в сборочных цехах, а также смогли сами протестировать электробусы.-0-