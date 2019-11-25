Беларусь предлагает Калининградской области вместе собирать электробусы

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова организовать сборку электробусов в Калининградской области. Этот проект Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сегодня на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области", - заметил Президент.

По его мнению, можно расширить парк пассажирской техники области за счет современного экологичного транспорта - электробусов "Белкоммунмаш". "Готовы организовать совместную сборку этой техники в вашем регионе", - предложил Александр Лукашенко.

Делегация Калининградской области сегодня перед встречей с главой государства посетила предприятие "Белкоммунмаш". Ее представители побывали в сборочных цехах, а также смогли сами протестировать электробусы.-0-

"Время ставить амбициозные задачи". Как хотят расширить сотрудничество Беларусь и Калининградская область Беларусь рассчитывает на более тесную кооперацию с российскими машиностроителями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым.

Калининград хочет вернуть белорусские грузы в свои порты Об этом губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.