Беларусь придает большое значение углублению разнопланового сотрудничества с Индией - Лукашенко

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За прошедший непростой для всего человечества год ваша страна подтвердила статус мирового лидера в отрасли фармакологии, показала образцовое единство нации в условиях пандемии", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на ограничения во взаимодействии, вызванные этой проблемой, Минск и Нью-Дели продолжили тесные отношения в политической, торгово-экономической и других сферах.
"Придаю большое значение углублению и интенсификации двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь также на вашу личную поддержку дальнейшего развития белорусско-индийских связей", - говорится в поздравлении.-0-