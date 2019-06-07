7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая. Для этого из резервного фонда Президента Республики Беларусь выделяются денежные средства в размере около Br98,5 тыс. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом белорусская сторона финансирует расходы по реабилитации китайских ребят в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, берет на себя оплату авиаперелета, транспортных услуг, пребывания сопровождающих лиц. Планируется также организовать для зарубежных гостей экскурсионную и культурную программы.-0-