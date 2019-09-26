26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, в частности, упомянул о налоговом маневре в нефтяной сфере России, отметив, что Беларусь в результате этого вынуждена в том числе искать альтернативные варианты поставок.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, конечно, зависима от России в плане поставок сырья и углеводородов. "Но сегодня это не катастрофа. Налоговый маневр подкинули нам. Когда-то мы получали от переработки российской нефти, покупали у них нефть без таможни (у нас таможенный союз, свободная торговля). Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. Потом увидели, что это много (остается в распоряжении Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Ввели этот налоговый маневр. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала", - сказал Президент.

"Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами. Более того, сейчас дошли до того, что НДПИ забрали, сейчас возвращают НПЗ (российским. - Прим. БЕЛТА). Нашим заводам не возвращают. И нефть сразу подорожала. Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: "Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть", - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что российская нефть марки Urals не самого высоко качества на мировом рынке. Беларусь ранее уже отрабатывала альтернативные поставки нефти по нефтепроводу Одесса - Броды.

"Я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке", - заявил белорусский лидер.

"Но 25 млн т нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезем на рынок России (так они сейчас поставляют здесь). Возьмем, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов (недавно шейх здесь был, мы вели переговоры). Вам это надо (России. - Прим. БЕЛТА)? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также рассказал о прорабатываемых вариантах альтернативных поставок. "Одесса - Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять, - отметил Президент. - Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу. - Прим. БЕЛТА) к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств".

Александр Лукашенко отметил, что и Украина заинтересована в поставках нефтепродуктов - дизельного топлива и бензина, Беларусь в этом плане делает качественный продукт, как раз заканчивается модернизация соответствующей установки для глубокой переработки нефти на белорусских НПЗ. "Мы можем переработать (нефть. - Прим. БЕЛТА). И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать. Сейчас наши бизнесмены купили какую-то нитку "Прикарпат Запад Транс". И уже пробную партию прокачали - где-то 8 тыс.т. Мы готовы и здесь работать", - заявил глава государства.-0-