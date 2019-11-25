"Время ставить амбициозные задачи". Как хотят расширить сотрудничество Беларусь и Калининградская область

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на более тесную кооперацию с российскими машиностроителями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

Примечательно, что встреча Александра Лукашенко с делегацией российского региона началась сразу же после переговоров главы государства с представителями Запада - министрами иностранных дел Швеции и Финляндии. С этими странами Беларусь также готова запустить проекты в различных отраслях, заявил Президент на встрече с дипломатами.

"Исторически очень близкая область"

Что касается Калининградской области, Александр Лукашенко подчеркнул, что это не просто важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси. "Это географически и исторически очень близкая область", - отметил он. По его словам, белорусы и калининградцы стремятся к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.

Делегация самого западного региона России уже посещала Минск два года назад. По словам главы государства, его предыдущая встреча с Антоном Алихановым придала новый импульс сотрудничеству. "Надеюсь, этот визит позволит вам еще лучше узнать Беларусь, ее возможности, а предстоящие переговоры в правительстве и заседание белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству помогут расширить наши двусторонние связи", - сказал Президент.

"Рассчитываем на более тесную кооперацию"

Александр Лукашенко считает, что потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области предостаточно. В пример он привел запуск российской компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии "Автотор Холдинг".

"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно", - подчеркнул Президент, добавив, что Минские автобусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области. По мнению главы государства, можно еще расширить парк пассажирской техники за счет электробусов "Белкоммунмаш". Он также предложил идти дальше - организовать совместную сборку этой техники в Калининградской области.

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