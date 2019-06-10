Беларусь рассчитывает на дальнейшее углубление межгосударственного диалога с Португалией - Лукашенко

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Португальской Республики Марсело Ребело ди Созу с национальным праздником - Днем Португалии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил последовательное развитие белорусско-португальского сотрудничества в разнообразных отраслях.

"Надеюсь на дальнейшее углубление межгосударственного диалога и повышение уровня двусторонних контактов с целью процветания обоих государств, укрепления стабильности и безопасности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении.-0-