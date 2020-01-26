Беларусь рассчитывает на динамичное расширение связей с Индией

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что белорусско-индийские отношения постепенно наполняются новыми направлениями и проектами в разных отраслях экономики и гуманитарного сотрудничества.

"Надеюсь, что связи между Минском и Нью-Дели будут динамично расширяться и способствовать процветанию наших стран", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Раму Натху Ковинду крепкого здоровья и успехов, а народу Индии - мира и благополучия.-0-