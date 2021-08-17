Беларусь рассчитывает на новые возможности для динамического развития сотрудничества с Индонезией 

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Современная роль Индонезии в регионе - результат последовательной работы индонезийского народа и руководства на пути строительства сильного суверенного государства", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил атмосферу доверия и взаимопонимания, которая сложилась между Минском и Джакартой и стала основой прочных двусторонних отношений, плодотворного взаимодействия на международных площадках.
"Убежден, что, несмотря на временные сложности, вызванные пандемией коронавируса, мы сможем найти новые возможности для динамического развития сотрудничества в торговой, промышленной, военно-технической, научной, образовательной и других отраслях на благо наших народов", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-