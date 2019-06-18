Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Египтом в образовании и туризме

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Египтом в сферах образования и туризма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в расширенном составе с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия Беларусь и Египет ранее определили сферу образования. Александр Лукашенко заметил, что эта область напрямую связана с молодежью, развитием ее потенциала, спортивных и творческих способностей, пропагандой здорового образа жизни.

"Наша страна обладает значительным потенциалом в области образования, подготовки специалистов, востребованных в экономике. В настоящее время в Беларуси проходят обучение всего 20 египетских граждан. Мы выделили образовательные гранты гражданам Египта на обучение в белорусских вузах. Это только начало. Мы хотели бы видеть ваших молодых людей, стремящихся получить современное образование в Беларуси, в большем количестве", - заявил глава государства. В Египте работе с молодежью уделяют большое внимание: 60% населения страны - это молодые люди. Все они хотят иметь хорошее образование и работу, отметил Александр Лукашенко.

Он приветствовал инициативу Президента Египта о проведении в его стране ежегодного Всемирного молодежного форума, в котором активное участие принимают и представители Беларуси. "Мы будем делать все для того, чтобы контакты между молодыми людьми Египта и Беларуси усиливались и развивались", - подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко также подтвердил ранее направленное приглашение для группы египетских подростков приехать в Беларусь на отдых и оздоровление в августе 2019 года.

"В деле развития дружественных отношений между нашими народами важное место занимает туризм - мы с вами об этом говорили два года назад в Каире. За эти последние два года туристический поток из Беларуси в Египет увеличился более чем в четыре раза. Мы хотели бы, чтобы и ваши люди чаще бывали в Беларуси. Как вы сегодня сказали, в Беларуси для египетских граждан есть что посмотреть, а мы создадим все условия для того, чтобы граждане Египта получили здесь все необходимое, приехав на отдых", - заверил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Египет располагают богатым культурным и историческим наследием. "Мы заинтересованы в обмене опытом в этой сфере. Готовы организовать взаимные визиты специалистов музеев, археологов, реставраторов. Будем рады провести у себя Дни культуры Египта", - добавил Президент.-0-