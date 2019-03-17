Беларусь рассчитывает на развитие дружественных отношений с Ирландией - Лукашенко

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником - Днем Святого Патрика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Рассчитываю на дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами и плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса, - говорится в поздравлении. - Беларусь всегда будет благодарна гражданам Ирландии за их многолетнюю самоотверженную гуманитарную деятельность по поддержке жителей белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС".

Александр Лукашенко пожелал Президенту Ирландии крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а ирландскому народу - мира, стабильности и благополучия.-0-