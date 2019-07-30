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Беларусь рассчитывает на углубление политического диалога с Марокко

Президент 30.07.2019 | 07:15

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь на углубление двустороннего политического диалога, эффективное использование потенциала сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах, а также взаимную поддержку в международных организациях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду VI крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу страны - мира и благополучия.-0-

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Теги
Лукашенко, Марокко, поздравления, праздник
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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
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