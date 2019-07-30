Беларусь рассчитывает на углубление политического диалога с Марокко

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Надеюсь на углубление двустороннего политического диалога, эффективное использование потенциала сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах, а также взаимную поддержку в международных организациях", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду VI крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу страны - мира и благополучия.-0-
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