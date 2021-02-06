Беларусь рассчитывает найти возможности для взаимодействия с Новой Зеландией - Лукашенко

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди и народ этой страны с национальным праздником - Днем Вайтанги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем мировое сообщество преодолеет временные сложности, вызванные коронавирусной инфекцией, глобальная экономика заметно оживится, откроются новые возможности международного взаимодействия, в том числе между нашими странами", - говорится в поздравлении.-0-