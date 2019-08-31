Беларусь стремится к расширению отношений с Малайзией - Лукашенко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Верховного правителя Малайзии, султана Паханга Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с Национальным Днем Малайзии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Подтверждаю стремление Беларуси к расширению отношений с вашей страной на принципах дружбы, доверия и взаимной выгоды", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Верховного правителю Малайзии доброго здоровья и счастья, а народу этой страны - мира и успехов.-0-