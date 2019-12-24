Беларусь выступает форпостом России - Лукашенко

Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов
24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь выступает форпостом России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Это я и сказал на последних переговорах. Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал Президенту (Владимиру Путину. - Прим. БЕЛТА) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут. Образно говоря. Конечно, танками сегодня не воюют. Не с танков начинают, танки - потом", - заявил белорусский лидер.
"Но я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-