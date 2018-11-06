Беларусь выступает за сильную и единую Европу

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь - европейское государство, которое заинтересовано в сильной и единой Европе, в крепком трансатлантическом партнерстве. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это основная опора нашей планеты, и не дай бог ее разрушить", - сказал белорусский лидер.

"Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, представители аналитических центров США посещают Беларусь 5-6 ноября. В состав делегации входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра "Корпорация РЭНД" Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор. Программа визита также включает встречу аналитиков в Министерстве обороны, посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Накануне с американскими аналитиками встретился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.-0-