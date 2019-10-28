Беларусь заинтересована в расширении связей с Чехией - Лукашенко

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Чешской Республики Милоша Земана и народ этой страны с Днем возникновения независимого чехословацкого государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении связей с Чехией, в том числе в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом. Дружеские отношения, общие ценности и интересы, которые связывают жителей двух стран, обуславливают взаимопонимание и поддержку в многочисленных вопросах двусторонней и международной повестки дня.

"Убежден, что более интенсивные торговые и деловые связи, совместные научные и образовательные проекты, сотрудничество организаций и учреждений будут способствовать укреплению конструктивных отношений", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Милошу Земану крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а дружественному чешскому народу - мира и процветания.-0-