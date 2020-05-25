Беларусь заинтересована в более эффективном использовании потенциала сотрудничества с Иорданией

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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства в поздравительном послании подтвердил заинтересованность Беларуси в более эффективном использовании потенциала двустороннего сотрудничества в сферах торговли, культуры и туризма.
Александр Лукашенко пожелал Абдалле II крепкого здоровья и успехов, а народу Иордании - мира и благополучия.-0-